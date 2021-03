"Encore ? C'est une blague ? Ce n'est pas possible !" Voilà la réaction de tous les fans de football et surtout de tous les fans d'Eden Hazard ce lundi en apprenant la nouvelle. À peine remis d'une lésion à la cuisse gauche, le Diable rouge souffre désormais d'une blessure au psoas de la jambre droite... Son aventure à Madrid n'a jusqu'à présent rien du rêve qu'il espérait tant. Elle ressemble surtout à un long et pénible chemin de croix.

Plutôt que de régaler avec des statistiques sensationnelles sur la pelouse, le malheureux Eden Hazard ne peut que déplorer les chiffres qui illustrent sa galère à Madrid.

4 à 6 semaines d'absence

Selon plusieurs médias espagnols, sa blessure au psoas l'écartera des pelouses pour 4 à 6 semaines... Quand on connaît ses difficultés à se rétablir et à revenir en forme, on a tendance à croire qu'on ne reverra plus le Belge sur un terrain avant le mois de mai...

(...)