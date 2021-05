Avant l’Euro, la délégation noir-jaune-rouge s’est montrée à son avantage ces neuf derniers mois à travers le Vieux Continent. La preuve avec quelques statistiques.

106 Ensemble, les 44 Belges présents dans les cinq grands championnats européens ont inscrit 106 buts. Mentions spéciales pour Romelu Lukaku (24) qui a battu son record de la saison dernière, et pour Christian Benteke (10) qui a terminé sa campagne en boulet de canon.

88 Les joueurs belges ont aussi délivré pas mal de passes décisives : 88 au total. Sans surprise, le meilleur à ce petit jeu est Kevin De Bruyne (12), devant Lukaku et Carrasco (10).

38 Rares sont les joueurs qui n'ont pas manqué une seule rencontre de championnat. Thibaut Courtois et Youri Tielemans en font partie avec 38 matchs à leur compteur.

31 clean-sheets et 75 buts encaissés pour les trois gardiens belges. Devant Koen Casteels et Matz Sels, c’est Thibaut Courtois qui mène la danse avec 17 matchs sans prendre de but et en s’étant retourné 28 fois en 38 rencontres. Soit le deuxième meilleur bilan de Liga derrière Jan Oblak de l’Atlético.

14 apparitions et 532 minutes de jeu en Liga… Eden Hazard (3 bus et 1 assist) peut oublier cette saison chaotiquement gâchée par les blessures à répétition.

11 C’est le total de Belges à l’étranger déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des champions : E. Hazard, Courtois, Carrasco, De Bruyne, Origi, Casteels, Meunier, Witsel, T. Hazard, Lukaku et Saelemaekers. Jan Vertonghen (Benfica) et les trois jeunes Belges du PSV pourraient rejoindre cette liste en cas de qualification via les tours préliminaires. Eliot Matazo (Monaco) recevra quant à lui directement son ticket pour les poules, grâce au ranking UEFA de la France, en cas de victoire de Manchester United en finale de l’Europa League ce mercredi.

8 Pour la toute première fois, trois Belges ont remporté simultanément la Premier League (De Bruyne), la Serie A (Lukaku) et la Liga (Carrasco). À cela, on peut ajouter cinq autres trophées glanés cette saison : la Coupe de la Ligue anglaise (De Bruyne), la Coupe du Roi (Januzaj), la Coupe d’Allemagne (Meunier, T. Hazard et Witsel), la FA Cup (Tielemans, Castagne et Praet) mais aussi la Coupe de Chine (Fellaini). Soit huit trophées… en attendant la finale de Ligue des champions samedi.

5 Malheureusement, cinq joueurs sont condamnés à la relégation : Denis Odoi (Fulham), Benito Raman (Schalke 04), Daam Foulon (Benevento) ainsi que Maxime Busi et Daan Dierckx (Parme). Sébastiaan Bornauw (Cologne) et Renaud Emond (Nantes) se battront cette semaine pour rester dans leur championnat.

2 En revanche, au moins deux Belges vont prendre l’ascenseur vers le haut : Nany Dimata (Espanyol) et Christian Kabasele (Watford). Sébastien Dewaest et Brecht Dejaegere (Toulouse) joueront leur place en Ligue 1 ce jeudi face à Nantes et Emond. Enfin, Largie Ramazani (Almeria) peut encore rêver de la Liga via les barrages qui débutent ce week-end.