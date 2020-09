La Bundesliga reprend ce vendredi avec onze Belges. Un record qui s’explique.

Sur le papier, l’équipe a de l’allure avec deux titulaires indiscutables chez les Diables (Axel Witsel et Thomas Meunier), un qui est en passe de l’être (Thorgan Hazard), un autre de le devenir (Dedryck Boyata), le troisième gardien du groupe (Koen Casteels), les deux Diablotins peut-être les plus proches du grand saut (Orel Mangala et Sebastiaan Bornauw) et un autre qui a le droit d’y aspirer (Dodi Lukebakio). Elle est complétée par deux nouveaux petits jeunes (Dimitri Lavalée et Nathan De Medina) et un revanchard (Benito Raman).