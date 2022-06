Dans la foulée de leur finale à l’Euro 1980, perdue contre l’Allemagne de l’Ouest, les Diables de Guy Thys se qualifièrent tranquillement pour le Mondial 82, phase finale qu’ils retrouvaient après douze ans d’absence. La Belgique signe un 9 points sur 10 (une victoire valait alors 2 unités…) pour débuter ses éliminatoires, dans un groupe relevé avec la France, les Pays-Bas, l’Irlande et Chypre, avant de s’incliner de justesse à Paris face aux Bleus de Michel Hidalgo (3-2).



Mais les Diables prennent leur revanche le 9 septembre 1981, au match retour, et plument les Coqs (2-0), validant par la même occasion leur billet pour l’Espagne. Un match marqué par un... bleu chez les Diables, avec la première des 31 apparitions sous le maillot belge d’Alexandre Czerniatynski, un jeune attaquant qui vient de fêter ses 21 ans, révélé en D2 avec Charleroi et qui brille sous le maillot de l’Antwerp. Il ne faut que 24 minutes au Carolo d’origine polonaise pour ouvrir le score et planter sa première rose internationale, pour le plus grand bonheur des 52000 spectateurs du Heysel. “Je n’avais plus eu qu’à la mettre dedans. Même le moins doué des journalistes aurait marqué ce but-là”, rigola Czernia, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets après une reprise manquée de Vandenbergh qui inscrivit le 2e goal. Ce but, mais aussi son excellente saison, valent au bel Alex de parapher un juteux contrat à Anderlecht en fin de saison, et, le même jour, il apprend qu’il peut boucler sa valise, Guy Thys l’invitant à participer au voyage espagnol.

(...)