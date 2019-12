Nous y voilà. Mercredi, sur le coup de 22 h 50, les 16 clubs qui participeront aux huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne seront connus. Mais avant cela, plusieurs verdicts doivent encore tomber et huit Diables rouges sont encore en mesure de se qualifier.

Ils rejoindraient Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Meunier (Paris SG), Eden Hazard, Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Vertonghen et Toby Alderweireld (Tottenham), tous les six déjà qualifiés. Comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, Leipzig et la Juventus, leurs clubs respectifs vivront ces deux dernières soirées de C1 l’esprit tranquille.

(...)