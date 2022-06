Il y a cinquante ans, la Belgique de Raymond Goethals battait la Hongrie, à Sclessin, et remportait la médaille de bronze de l’Euro 1972. La première grosse performance de l’histoire moderne de notre équipe nationale.

Dans la mémoire collective des amateurs de foot, au rayon des exploits des Diables rouges, on retrouve en tête de gondole les demi-finales mondiales de 1986 et 2018, évidemment. Spontanément, les bons clients des émotions footballistiques noir-jaune-rouge, épingleront sans doute aussi, en fouillant plus loin dans leurs souvenirs, la finale de l’Euro 80, voire la médaille d’or olympique de 1920, relique poussiéreuse d’un temps où le foot n’était qu’un sport de gentlemen. Mais un autre podium mérite une place en vue dans la vitrine diabolique. Et peut même s’inscrire comme l’un des actes fondateurs de l’histoire moderne de notre équipe nationale. Le bronze remporté lors de l’Euro 1972, il y a cinquante ans…

