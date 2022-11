Champions du monde des émotions

Nos envoyés spéciaux vous font revivre l'incroyable parcours des Diables lors du Mondial russe.

De la préparation à la fête populaire sur la Grand-Place, en passant par les polémiques, le rodage, le football champagne et la désillusion française, nous revenons sur le plus beau Mondial de l'histoire du football belge. De nombreux supporters de tous les pays s'accordent à dire que la Belgique fut la plus belle équipe de cette Coupe du Monde. Plus que jamais, Roberto Martinez a replacé le nom du plat pays sur la carte du football mondial et a fait vibrer 11 millions de personnes comme jamais. Les exploits de la génération 1986 sont définitivement passés au second plan. Une raison de plus pour vous offrir, avec déjà une certaine dose de nostalgie, l'occasion de revivre ce qui restera comme l'épopée 2018.

Découvrez notre long format en cliquant ici.