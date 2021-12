L’année 2021 a été faite de hauts et de bas pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Un trophée pour l’un, deux pour l’autre, beaucoup de joie et de satisfactions mais aussi des pépins physiques, une quarantaine à cause du Covid puis un retour difficile aux affaires pour tous les deux. Mais, finalement, cette année se termine comme elle a débuté pour eux : en étant décisifs.

Le 3 janvier 2021, Lukaku inscrivait déjà son premier but de l’année, le jour où De Bruyne délivrait son premier assist. Douze mois plus tard, leurs bilans respectifs ont fait d’eux les Belges les plus décisifs de 2021 au sein des cinq grands championnats. Avec l’Inter puis Chelsea mais aussi les Diables, Big Rom totalise 33 réalisations et 11 passes décisives en 2021. Alors que KDB a enregistré 17 buts et 16 assists.

Il est vrai que le meneur de jeu de Manchester City a quelque peu perdu son sens incroyable de la dernière passe ces derniers mois en club. Mais celle délivrée à Brentford (0-1) ce mercredi soir à Foden, sa première de la saison (enfin !), devrait lui servir de déclic (il aurait d’ailleurs donné un deuxième assist sans un hors-jeu de Laporte sifflé pour quelques millimètres).

Dans le même temps, Lukaku a ouvert le score d’une solide tête contre Brighton (1-1) pour achever 2021 de belle manière également, malgré le nul. Déjà tous les deux buteurs dimanche lors du Boxing Day pour confirmer leur retour en forme, les comparses pourront entamer 2022, dès ce week-end, avec le plein de confiance. Ils se battront ensuite pour le sacre en Premier League, même si les Citizens (50 pts) prennent déjà le large sur les Blues (42).