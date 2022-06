Après le volte-face d'Arsenal, un autre cador de Premier League s'intéresse à Tielemans

Avant le début du mercato, son transfert semblait entendu. Youri Tielemans allait certainement quitter Leicester pour rejoindre Arsenal. Mais les Gunners ont visiblement changé d'avis. En effet, l'arrivée de Fabio Vieira à Londres aurait douché les espoirs d'un transfert. Du coup, Tielemans pourrait finalement rester chez les Foxes. À moins qu'un autre club ne fasse le forcing pour accueillir le Diable rouge.

Cette formation pourrait être Manchester United. C'est ce qu'annonce le très sérieux Times repris par l'Express ce mardi. "Selon différentes sources, Erik ten Hag, envisage de faire une offre surprise pour le milieu de terrain de Leicester", annoncent les journaux.

Tielemans est en fin de contrat en 2023. Par conséquent, Leicester n'est pas contre une vente car le club sait que son milieu de terrain partirait gratuit en fin de saison. Mais les dirigeants espèrent recevoir au moins 25 millions d'euros. "Arsenal était dans le collimateur pour le joueur de 25 ans mais il semble que le climat ait changé." Cependant, là encore, le Ketje de Bruxelles n'est pas la priorité pour les Red Devils.

"Il est clair que les deux cibles prioritaires de United au milieu de terrain sont Frenkie de Jong et Christian Eriksen", explique le Times. Sky Sports a déjà annoncé aujourd'hui que les négociations entre le Barça et Manchester pour le transfert de De Jong étaient en très bonnes voies. Tandis que Christian Eriksen a l'énorme avantage d'être gratuit car son contrat se termine à Brentford en fin de mois.

Mais si Manchester United n'arrive pas à conclure l'une de ses deux transactions, Tielemans serait une option crédible. Le prix ne devrait pas refroidir Manchester et le profil du joueur intéresse ten Hag. Déjà, Tielemans a beaucoup d'expérience avec une Coupe du monde et un Euro avec les Diables. Mais il a aussi disputé l'Europa League avec Leicester et la Ligue des champions avec Monaco. De plus, il connaît très bien la Premier League pour y évoluer depuis trois saisons maintenant.

United va devoir trouver des remplaçants pour Nemanja Matic et Paul Pogba qui sont partis en Serie A. L'AS Roma pour le premier et, normalement, la Juventus pour le second. D'autres éléments doivent encore trouver une porte de sortie comme le belgo-brésilien Andreas Pereira (Fulham, Flamengo et Crystal Palace sont intéressés) mais aussi pour Jesse Lingard tout comme Juan Mata. Bref, Manchester est un véritable chantier et des places sont à saisir.

De son côté, Arsenal ne ferme pas totalement la porte à Tielemans. Mais le club veut surtout finaliser la venue de Gabriel Jesus et de Lisandro Martinez en priorité.