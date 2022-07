Après une longue saison, les deux joueurs décompressent, et ils ont bien raison.

De Bruyne et Van Dijk s'éclatent en vacances à Ibiza (VIDEO)

Rivaux tout au long de la saison, Kevin De Bruyne et Virgil van Dijk ne sont pas rancuniers. Alors que Liverpool et Manchester City se sont livré une bataille sans merci pour le titre en Premier League, les deux joueurs sont de grands amis. Avant leurs vacances, le Belge et le Néerlandais ont encore une fois été adversaires lors du duel entre nos deux pays le 3 juin dernier, qui a tourné à l'avantage de nos voisins du nord.

Désormais en vacances, les deux joueurs se sont retrouvés une nouvelle fois dans une boîte de nuit. Ils ont été surpris par un fan alors qu'ils étaient en train de s'éclater, à en croire le rire franc de notre Diable rouge qui discutait avec le défenseur des Reds. Une manière de décompresser après une saison à rallonge (plus de 50 matchs chacun sur l'ensemble de la dernière saison) et avant une saison qui s'annonce encore plus dense en raison du Mondial au Qatar.