De Ketelaere est de plus en plus courtisé par l'AC Milan.

"Un garçon en or": De Ketelaere fait la Une des journaux et une première offre est soumise à Bruges !

Entre Charles De Ketelaere et l'Italie, c'est très très chaud ! Pour la deuxième fois en un mois, CDK a fait la Une du célèbre Gazzetta dello Sport ce mardi. Sur l'image, on voit le Diable rouge à côté de Nicolo Zaniolo avec le titre: "Des garçons en or".

La pépite belge arbore également un maillot du Milan AC à l'aide d'un montage. Dans ses pages, le journal va même plus loin. Certes, les Milanais sont très intéressés. Mais pas à n'importe quel prix. Ainsi une première offre d'environ 20 millions d'euros (bonus non compris) aurait été envoyée à la direction brugeoise. A la fin de la saison dernière, le Club de Bruges demandait pas moins de 40 millions d'euros pour le meilleur espoir de la saison.

Les négociations vont donc avoir lieu. Selon la Gazzetta, une offre oscillant entre 30 et 35 millions d'euros pourrait faire plier les Blauw en Zwart. Mais Bart Verhaeghe a les moyens pour dire non à ce genre de somme. Pour ce qui est du salaire, cela ne devrait pas poser problème. "Il pourrait se contenter d'un salaire d'environ deux millions par saison", ajoute le quotidien.

L'appel du pied de Stefano Pioli !

Ce lundi, Stefano Pioli a donné une conférence de presse afin de faire le point sur la prochaine saison. Forcément, le mercato a été l'un des thèmes abordés. L'entraîneur a été très clair: il veut des renforts. "Quand tout le monde sera de retour, nous évaluerons mieux nos besoins. Mais tous les joueurs sont les bienvenus pour aider l'équipe", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a posé une question à propos du Belge ou de Ziyech, l'autre cible du mercato.

Nos confrères assurent même que le coach italien a déjà appelé personnellement Charles De Ketelaere pour lui parler du projet milanais. L'autre objectif était que son entourage fasse pression sur la direction des champions de Belgique pour diminuer les enchères. Ce qui prouve l'intérêt énorme que lui porte l'ensemble du club... mais que les Lombards ne seront pas prêts à faire des folies.

D'autant plus que Bruges n'est pas pressé de vendre. Avec leur élément phare, le club augmente considérablement ses chances d'effectuer un beau parcours en Ligue des champions. Tandis que le milieu offensif prendrait un gros risque en partant cet été. Roberto Martinez avait été très clair lors du dernier rassemblement: un transfert n'est pas la même chose pour un joueur confirmé que pour un jeune de 20 ans. Le Catalan avait certainement le numéro 80 brugeois dans le viseur. S'il "désobéit" au sélectionneur national, sa place chez les Diables à l'Euro pourrait être menacée. Surtout s'il venait à avoir besoin d'un temps d'adaptation plus ou moins long. Ce qui risque d'être son cas malgré son incroyable maturité à son jeune âge. Une chose est certaine, De Ketelaere n'ira jamais au clash pour mettre les voiles. Pour le quotidien, le joueur est bien trop éduqué et a trop de respect pour son club pour effectuer un tel geste.

Ce lundi, le "Garçon en or" est d'ailleurs parti en stage avec ses coéquipiers. Tout comme Noa Lang qui avait également été cité à l'AC. Sauf que le Batave avait été très clair: il veut quitter la Venise du Nord. En cas de refus de la direction, l'AC Milan pourrait également réactiver cette piste qui s'est un peu refroidie.