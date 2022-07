Diable rouge: Axel Witsel signe à l'Atletico Madrid !

Cette fois, c'est officiel ! Enfin, serait-on tenté d'écrire. Alors que tout semblait réglé, Axel Witseln'avait pas pu signer à l'Atletico Madrid la semaine dernière malgré un accord de principe sur un contrat d'une année plus une autre en option. La faute au fair-play financier imposé par la Liga qui restreint les clubs dans leurs dépenses. Une contrainte qui empêchait les Colchoneros de payer le salaire du Diable rouge.

Du coup, il était impossible de prévoir l'avenir du milieu de 33 ans. D'autant plus qu'il avait refusé plusieurs offres. Dont une très concrète de l'Olympique de Marseille. Une semaine après ce rebondissement, l'Atletico Madrid a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas encore quelles combines le club entraîné par Diego Simeone a trouvé pour solutionner le problème. Car les Rojiblancos n'ont vendu personne et Griezmann a été confirmé alors qu'il possède un plantureux salaire de 33 millions d'euros. Une chose est certaine, l'Atletico va devoir économiser sur cette fin de mercato. Et plusieurs départs sont à prévoir pour alléger la masse salariale. Carrasco sera-t-il vendu ? Lors du mercato hivernal, plusieurs rumeurs anglaises envoyaient l'ailier vers Newcastle. Une chose est certaine, le mercato est loin d'être terminé dans la capitale espagnole.