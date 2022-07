Leeds fait une offre de 30 millions d'euros à Bruges mais De Ketelaere veut rejoindre l'AC Milan à tout prix

Ce n'est pas un secret, Charles De Ketelaere est très en vue de sur le marché des transferts en ce début de mercato. Le Club Bruges a déjà refusé une offre du Milan AC d'environ 20 millions d'euros pour sa pépite. Les Brugeois en espèrent pas moins de 40 millions et les négociations vont donc pouvoir commencer entre les deux clubs. Les Milanais viennent de finaliser l'arrivée de Divock Origi à San Siro et sont également toujours en discussion avec Chelsea pour le transfert de Hakim Ziyech. Si l'intérêt milanais pour De Ketelaere est réel, le club italien ne fera pas non plus de folie pour la pépite belge.

Ce qui n'est pas le cas de Leeds United. En effet, le club de Premier League espère damer le pion à l'AC Milan en revenant à la charge avec une offre de 30 millions d'euros avec bonus, ce qui pourrait permettre aux Blauw en Zwart de toucher jusqu'à 35 millions d'euros. Soit un montant bien supérieur à l'offre milanaise... mais toujours inférieur aux exigences brugeoises. Selon le Laatste Nieuws, le Club a bien l'intention de ne pas retenir l'offre du club anglais. D'autant que le joueur lui-même ne veut pas rejoindre Leeds qui a lutté contre la relégation la saison dernier. Le défi ne semble pas intéresser le joueur et la piste semble donc exclue pour le clan De Ketelaere.

Pour la presse néerlandophone, le Diable rouge ne rêverait en fait plus que du Milan AC depuis son entrevue avec Stefano Pioli (entraîneur) et Paolo Maldini (directeur technique). Le Brugeois semble désormais totalement convaincu par le projet milanais qui lui permettrait de grandir tout en jouant le titre dans un championnat majeur.

Néanmoins, l'opération reste difficile pour les Rossoneri qui vont devoir sérieusement revoir leur offre à la hausse pour convaincre le Club brugeois. "Ils essayeront sans doute encore dans les prochains jours même si cela s'annonce compliqué", a annoncé le journaliste Gianluca Di Marzio.

Deux jeunes pour convaincre le Club ?

Ce qui est certain, c'est que les Milanais ne formuleront pas d'offre répondant aux exigences brugeoises. Pour l'instant, l'écart entre les deux clubs est encore trop grand que pour arriver à un accord même si De Ketelaere espère qu'ils puissent s'entendre.

Mais une porte de sortie pourrait rapidement s'ouvrir selon Di Marzio. "Il est important de savoir que le Club Bruges est intéressé par deux jeunes joueurs, Lukas Björklund et Emil Roback", a-t-il expliqué.Le premier est un milieu de terrain 18 ans tandis que l'autre est un attaquant de 19 ans. Les deux Suédois évoluaient pour les équipes d'âge la saison dernière. Reste à savoir si l'AC Milan est prêt à se séparer de ses deux joueurs pour faire descendre le prix du transfert de De Ketelaere.

Les négociations s'annoncent encore longues et difficiles même si la Gazzetta dello Sport se montre davantage optimiste sur le transfert du Diable à Milan estimant que "l'affaire pourrait se conclure rapidement et que son arrivée pourrait se concrétiser dans les prochains jours."