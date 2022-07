L'AC Milan, la destination idéale pour De Ketelaere ? "Une place à prendre au milieu"

Charles De Ketelaere se rapproche des Rossoneri. Une destination difficile mais idéale, selon Mario Innaurato qui connaît bien le Milan AC et son coach Stefano Pioli.

Deux clubs vont se l’arracher durant les prochains jours. Mais le cœur de Charles De Ketelaere penche déjà pour l’un d’eux : le Milan AC. Le champion d’Italie a déposé une première offre de 20 millions d’euros au Club Bruges. Et même si Leeds United a surenchéri avec 30 millions, les Milanais devraient rapidement se rapprocher du montant espéré par les Brugeois. À savoir près de 40 millions.

Ce serait le début d'une idylle entre le joueur de 21 ans et les Rossoneri. "Ce serait une très bonne destination pour lui", pense Mario Innaurato, qui est passé par le staff milanais en 2017 en tant que préparateur physique. "Il a prouvé en Belgique, en Ligue des champions et même en équipe nationale qu'il était talentueux et qu'il pouvait avoir le niveau nécessaire pour évoluer dans un club comme le Milan AC."

Le polyvalent milieu offensif pourrait évoluer derrière l'attaquant ou sur un côté, dans le 4-2-3-1 de Stefano Pioli. "Il y a une place à prendre dans ce milieu de terrain. Surtout que Brahim Diaz a été un peu décevant la saison dernière. Et puis, lorsqu'on transfère quelqu'un pour de telles sommes, c'est que l'on compte dessus."

C'est après avoir discuté personnellement avec le directeur technique Paolo Maldini et surtout l'entraîneur Stefano Pioli que Charles De Ketelaere aurait jeté son dévolu sur le club lombard. "Le gros point positif pour lui à Milan, c'est clairement la présence de Pioli que je connais bien", poursuit Mario Innaurato. "Il travaille vraiment bien avec ses jeunes joueurs, il parvient à leur donner confiance pour en tirer le maximum. Il possède aussi cette patience que d'autres entraîneurs n'ont pas forcément à un tel niveau. Il accepte les erreurs des jeunes, leur donne des conseils et leur rend la confiance."

L'intégration du Brugeois pourrait toutefois devoir se faire graduellement. "On a vu la saison dernière avec Sandro Tonali, un grand talent qui venait de Brescia, qu'il fallait parfois du temps pour s'adapter. Ce sera probablement la même chose avec De Ketelaere, d'autant qu'il ne maîtrise pas encore l'italien."

Il y aura aussi cette pression de joueur à plus de 30 millions d'euros à gérer. "Mais il a les épaules pour le faire", estime le préparateur physique également consultant pour Eleven Sports. "Il faut cependant savoir que la vareuse du Milan AC pèse lourd. C'est un maillot chargé d'histoire. Et le club a l'intention d'aller gagner le championnat et décrocher sa deuxième étoile pour son vingtième titre."

Si sa venue venait à se confirmer, De Ketelaere partagerait cet objectif aux côtés de Divock Origi et d’Alexis Saelemaekers, dans le club le plus belge d’Italie.