Le sujet que vous avez choisi: qu'attendre d'Axel Witsel à l'Atletico ?

Axel Witsel a fêté ses 33 ans en janvier dernier mais ses jambes sont encore capables de réaliser de grandes choses. Son nouvel entraîneur Diego Simeone en était conscient lorsqu'il a tout fait pour le convaincre de rejoindre son groupe. "Il a dit qu'il me suivait depuis 2014, quand l'Atletico avait affronté le Zenit en Ligue des Champions. J'ai compris qu'il me voulait dans son équipe et c'est important quand on cherche un nouveau club", souligne Witsel.

Sur papier, le Diable rouge semble en tout cas bien posséder le profil parfait pour remplacer Hector Herrera, parti à Houston, en tant que milieu de terrain relayeur devant la défense à trois de l'Atletico. Ce que cherchait El Cholo, c'est un joueur capable de conserver le cuir, de le transmettre avec une grande précision au sol, de temporiser le jeu lorsque cela est nécessaire tout en servant de mur défensif.

Le Liégeois coche toutes ces cases. Son taux de 93,4% de passes réussies est par exemple le meilleur parmi les autres milieux de terrain des cinq grands championnats européens sur l'année écoulée, juste derrière Danilo Pereira (94,1%). Pas spectaculaire dans ses tentatives mais diablement efficace grâce à son intelligence et sa sobriété, il apportera une vraie sécurité.

Ses 68,1% de duels remportés font aussi l'un des médians les plus solides défensivement en Europe. Sans parler de sa mobilité défensive qui permettra de colmater plus facilement des trous qui ont souvent fait défaut la saison dernière. Son mètre 86 le place aussi parmi les médians les plus solides dans les airs. Il a remporté 74% de ses duels aériens la saison dernière, soit l'un des meilleur taux de Bundesliga.

Même s'il s'est récemment moins porté vers l'avant, Witsel a par ailleurs déjà prouvé qu'il pouvait apporter un vrai plus offensivement, grâce notamment à sa qualité de frappe. Pendant qu'Herrera n'a marqué qu'une seule fois en 77 apparitions avec les Colchoneros, le Belge en inscrit 13 buts en 143 rencontres. Sa venue permettra donc de soulager occasionnellement les vraies armes offensives du club.

Si l'âge avancé du Diable rouge aurait pu freiner la direction de l'Atletico, Diego Simeone en a plutôt vu un atout. Ses 65 matchs de Ligue des champions apporteront une vraie plus-value d'expérience et de sérénité dans les moments importants. C'est précisément ce qui a régulièrement manqué aux Rojiblancos par le passé.

Mais sera-t-il réellement un titulaire indiscutable ? Selon le schéma prôné par Simeone, il pourrait partager sa place avec le Français Geoffrey Kondogbia qui sort d'une belle saison. Voire avec l'Espagnol Marcos Llorente et l'Argentin Rodrigo De Paul qui possèdent un profil plus offensif, mais que Witsel est capable de suppléer en évoluant un cran plus haut, à côté du capitaine Koke. Vu les objectifs élevés des Madrilènes en Liga, en Ligue des champions et même en Coupe du Roi, il aura quoi qu'il arrive l'opportunité d'enchaîner les rencontres.