Dries Mertens: à quand la fin du bras de fer avec Naples?

Prolongera, prolongera pas ? La saga Dries Mertens a été lancée dès l’automne dernier, avec la perspective de ses derniers mois de contrat. Et elle n’est toujours pas terminée, alors que le bail de l’attaquant est arrivé à expiration le 30 juin.

Les négociations semblent même ne plus réellement avancer, alors que Naples commence ce vendredi son stage de présaison à Dimaro. Et cette reprise se fera plus que probablement sans Dries Mertens, qui profite de vacances prolongées mais ô combien stressantes à cause de ce petit jeu de force qui dure depuis des mois.

"Je suis bien à Naples, mais il faut être deux pour un accord, donc on verra. Je suis ici depuis neuf ans et je m'y sens bien", disait le Diable rouge dès le mois de décembre avant de préciser un mois plus tard : "C'est ma maison, l'endroit idéal pour moi. Je n'ai que faire des billets."

Sauf que c’est précisément le nombre de ces billets qui poserait problème au président Aurelio De Laurentiis. Le Louvaniste gagnait auparavant près de 5 millions d’euros et il serait prêt à le réduire de moitié. Ce qui serait insuffisant pour le club napolitain qui a déjà mis publiquement la pression sur le joueur de 35 ans qui est jugé trop âgé et trop cher.

"Tout dépend de lui. Va-t-il choisir l'argent comme la seule chose qui puisse le rendre heureux ou veut-il continuer à vivre à Naples, ce qui est un privilège ?" a lancé De Laurentiis fin mai, quelques semaines après avoir pourtant laissé entrevoir une issue favorable.

"J'ai dit à Dries qu'il a une option pour une autre année et que nous devons nous asseoir et décider, peut-être à la fin du championnat, avait-il confié à Radio Kiss Kiss Napoli. Il ne devrait y avoir aucun problème pour une prolongation, même si dans la vie, il ne faut jamais dire jamais."

Effectivement. Et ce rendez-vous à la fin du championnat pour régler la prolongation n'a pas eu lieu. "Je veux rester, mais je n'ai plus rien entendu du club. Je pensais que j'allais rester. Je ne comprends pas trop qu'ils attendent si longtemps. C'est bizarre. Entre-temps, je suis sans club", pestait Mertens il y a trois semaines, lors du rassemblement des Diables rouges.

L’OM sur la balle

Devant cette situation, le meilleur buteur de l’histoire de Naples, présent au club depuis 2013, pourrait légitimement se mettre à chercher un plan B. Les possibilités ne manquent d’ailleurs pas puisque la Fiorentina ou la Lazio ont montré un réel intérêt. Tout comme l’Olympique de Marseille, qui aurait fait de lui une vraie priorité.

Dries Mertens aurait pourtant jusqu’à présent rejeté l’idée d’ouvrir les négociations, souhaitant absolument trouver un compromis avec Naples. Ce qui signifierait qu’il serait prêt à concéder encore davantage d’efforts financiers pour rester dans la ville qui a vu son fils Ciro Romeo voir le jour en mars dernier.

Le bras de fer pourrait donc être finalement remporté par le Napoli et son président Aurelio Di Laurentiis. Du moins si Dries Mertens venait à réellement accepter les exigences de sa direction. Dans le cas contraire, il s’ouvrira à d’autres destinations. Pour les deux scenarii, le temps commence à compter mais la situation risque fortement de se débloquer dans les prochains jours.