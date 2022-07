Pourquoi Axel Witsel est la recrue idéale pour Diego Simeone: la preuve par les chiffres

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Witsel pouvait-il espérer mieux? En signant à l'Atletico Madrid, le Liégeois a trouvé un club d'un niveau très élevé. En Espagne, il va découvrir un championnat technique qui sied parfaitement avec ses qualités. Pourtant, il y a un peu plus de deux semaines, lorsque son transfert avait été validé (puis avorté), la presse espagnole était mitigée à propos de ce transfert gratuit.

"L'Atlético recrute sans aucun doute un bon milieu de terrain avec Axel Witsel", avait commencé le quotidien Marca. "Même si le seul inconvénient est qu'il arrive un peu tard. À certains moments, Witsel s'est retrouvé dans des destinations inhabituelles en privilégiant le chapitre économique sur le chapitre sportif." Marca pointait le manque d'ambition du joueur qui "avait le potentiel pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe".

AS s'était lui montré plus enthousiaste. AS se montre également enthousiaste à l'idée de voir Axel Witsel avec le maillot Rojiblancos. "Axel Witsel fait partie de ces joueurs que tous les fans de football connaissent", commencent nos confrères. "Un vrai globe-trotter dont la principale garantie, outre sa grande qualité, est qu'il va apporter de l'expérience à l'effectif de Diégo Simeone." À 33 ans, il va signer dans son sixième championnat différent. Chez les Colchoneros, plusieurs défis attendent le Diable rouge.

"Axel Witsel, la recrue idéale pour Simeone"

Ce jeudi, Marca estimait que l'Atletico Madrid avait tapé juste en recrutant le Diable rouge. "Pourquoi Witsel est-il un "5" idéal pour l'Atlético de Simeone ?" titrait même le journal. "Il répond à de nombreuses exigences que l'entraîneur argentin recherche chez un milieu de terrain", estiment nos confrères.

Pour appuyer leur théorie, le journal espagnol se base sur les statistiques du Belge de 33 ans. "Elles ne trompent pas", commence-t-il. "Il est une valeur sûre qui ne brûle jamais le ballon. D'après les stats de l'an dernier, il est le sixième joueur en Europe avec le meilleur taux de réussite des passes, avec 93,24% (en Liga, il n'est dépassé que par Toni Kroos). Et il n'est que le troisième joueur avec le moins de passes ratées dans toute l'Europe, avec 5,6 par 90'. En d'autres termes, sur les 1 301 passes totales qu'il a faites en 41 matchs la saison dernière, 1 213 ont été réussies."

Bien évidemment, ces statistiques sont à relativiser. Dans son jeu, Axel Witsel prend peu de risques. Il joue rarement verticalement. Ce qui, d'apparence ne colle pas avec la philosophie de jeu de Simeone. Mais le bouillant Argentin souhaite obtenir plus de structure au jeu et, surtout, plus de contrôle. Il s'agit de la marque de fabrique d'Axel Wistel. Avec les Diables, vu le caractère offensif de l'équipe, il doit colmater les brèches d'un système porté vers l'avant. Ce qu'il fait à merveille. En club comme en sélection, le milieu est une tour de contrôle.

Comme le démontrent encore les statistiques. "Le Belge de 186 centimètres arrive au Metropolitano en tant que septième milieu de terrain ayant la meilleure moyenne de duels gagnés la saison dernière dans les championnats de l'UEFA. Avec une moyenne de 61,63%, il n'a été dribblé que 0,55 fois par match. De plus, il est dans le top 15 des meilleurs joueurs en termes de tacles et de récupérations."

Le quotidien pointe un seul vrai désavantage: son âge. "Cependant, Simeone ne voit pas Witsel en fonction de son âge. Il le voit comme un joueur d'expérience avec plus de 600 rencontres à son actif. Surtout qu'il connaît le haut niveau en ayant disputé beaucoup de rencontres de Ligue des champions (65)." Chose qui a beaucoup manqué aux Colchoneros ces dernières années.