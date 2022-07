Charly Musonda brise le silence: "J'ai encore dix ans de football devant moi"

Après dix ans passés à Chelsea, Charly Musonda a vu son aventure londonienne se terminer cet été après la non-prolongation de son contrat chez les Blues. Depuis lors, le Belge a passé plusieurs semaines à l'entraînement à Zulte Waregem pour garder la forme avant de disparaître à nouveau de la circulation. Cette semaine, Musonda a accordé une interview au journal Marca.

"Je vais bien", rassure-t-il d'emblée, "avec les années, j'ai appris à savoir que beaucoup de gens parlent sans connaître la vérité. Mais ce n'est pas mon problème." Même s'il est toujours sans club, l'ancien Anderlechtois veut continuer sa carrière : "J'aime le football et je l'aimerai toujours. Je me suis entraîné pendant quatre ans sans jouer, en rêvant de revenir au plus haut niveau. Je vais rapidement revenir sur le terrain pour faire ce que j'aime."

Même si à 26 ans, il ne compte que 43 matchs avec les professionnels, Musonda espère toujours réussir au plus haut niveau : "Petit à petit, je travaille à mon comeback, peut-être que je viendrai jouer en Espagne. Que les personnes continuent à parler, le marché des transferts ne se ferme que le 31 août", explique le Belge, qui estime encore avoir le temps pour réussir. "J'ai encore dix ans de football devant moi. Deux pour me préparer et huit pour jouer au plus haut niveau. Je reste calme et j'ai confiance."