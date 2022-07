Koni De Winter, un prêt à Empoli avec la Coupe du monde en tête: "Tenter de convaincre Martinez"

Il y a un peu plus de six mois, Koni De Winter défrayait la chronique en devenant le plus jeune joueur titulaire avec la Juventus en Ligue des Champions. Le joueur d'alors 19 ans était lancé dans le grand bain face à Malmö alors que les Bianconeri étaient déjà qualifiés pour le tour suivant. "Je veux devenir une valeur sûre de l'équipe", confiait-il à l'époque. S'il a fait un match correct, le Belge a par la suite plus ou moins disparu de l'équipe première de la Juventus jusqu'à la fin de la saison, se contentant seulement de quelques apparitions sur le banc en championnat et en coupe.

Cet été, De Winter a, malgré tout, prolongé son contrat avec la Vieille Dame, où il est désormais lié jusqu'en 2026. Quelques jours plus tard, il était prêté à Empoli qui avait terminé 14e en Serie A la saison dernière. Un choix réfléchi pour le défenseur qui, à 20 ans, veut absolument se forger une place en équipe première pour jouer aux côtés de professionnels accomplis, tout en restant dans le championnat italien.

La saison dernière, le Belge était titulaire indiscutable avec la Juve U23 qui joue en Serie C mais cette saison, il veut passer un palier et il a conscience que faire le pas entre la réserve et l'équipe première des Bianconeri est une marche sans doute trop élevée.

Dans sa recherche d'un club qui pourrait le faire grandir, De Winter a pu compter sur l'intérêt du Club Bruges. Mais malgré la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec les Blauw-Zwart, il a préféré rester en Italie : "Cela m'a fait plaisir mais je trouvais qu'une aventure en Belgique n'était pas très intéressante à cet instant de ma carrière. Je préférais me développer dans la même compétition que la Juventus, la Serie A. Le choix pour Empoli me semble parfait : le club est connu pour donner sa chance aux jeunes, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin. Je veux jouer un maximum la saison prochaine", a-t-il confié au Nieuwsblad.

Une ambition débordante

Prêté dans un club qui jouera la maintien la saison prochaine, De Winter considère cette étape comme importante pour la suite de sa carrière. Son but est simple à Empoli : engranger un maximum d'expérience dans le championnat italien, avant de revenir plus fort à la Juventus : "J'ai prolongé mon contrat avec le club juste avant de partir en prêt et Empoli ne possède pas d'option d'achat. Je considère cela comme un signe de confiance de la part de la Juve. Le club voit en moi un renfort pour le futur. Cela me fait plaisir", a confié celui qui a rejoint Turin à 16 ans à peine en provenance de Zulte Waregem. Après avoir débuté chez les U17, il a gravi les échelons un à un avant de gratter ses premières minutes avec l'équipe A.

À Empoli, il aura donc l'occasion de faire une saison pleine en Serie A, Mais même si ce sera sa première saison parmi les professionnels, De Winter garde le Mondial dans un coin de sa tête. "Qui sait si via Empoli, je ne pourrai pas forcer ma sélection pour le Qatar. Surtout que nous n'avons pas une réserve énorme de défenseur chez les Diables rouges...", explique-t-il prudent mais ambitieux.

Avec la retraite de Vermaelen et les prestations moyennes de notre défense en Ligue des Nations, il espère prendre une place dans l'axe central. Mais ce ne sera pas simple : Alderweireld, Vertonghen, Denayer et Boyata semblent des certitudes s'ils sont prêts physiquement. Derrière eux, Arthur Théate et Wout Faes ont tous les deux une solide longueur d'avance sur l'Anversois, malgré son statut de pilier des Diablotins de Jacky Mathijssen qui se sont qualifiés pour l'Euro espoirs. Sans oublier le polyvalent Dendoncker qui a été l'une des rares satisfactions de la Ligue des Nations.

Le retard de De Winter semble donc rédhibitoire même si le jeune joueur veut y croire :"Je vais en tout cas tout faire pour tenter de convaincre le sélectionneur, mais cela ne pourra être possible que si je performe bien avec Empoli. C'est la base."