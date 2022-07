Courtois reprend l'entraînement plus motivé que jamais: "Madrid fait ressortir le meilleur de vous-même"

Après une saison pleine couronnée par une victoire en Ligue des Champions et en Liga, Thibaut Courtois a profité de ses vacances en compagnie de ses enfants et de sa compagne Mishel Gerzig. Mais cette semaine, le gardien des Diables rouges, comme ses équipiers, a repris le chemin des entraînements au Real Madrid.

Avec toujours autant d'appétit et de motivation, comme il l'a révélé sur son site internet : "J'ai hâte de commencer. Madrid fait ressortir le meilleur de vous-même et je constate que l'équipe a très faim. La saison commence très bientôt avec la Supercoupe d'Europe (le 10 août face à Francfort)", explique Courtois qui estime que cette saison sera différente des autres, "la Coupe du monde au Qatar rendra la saison encore plus intense que tout autre."

Avant de se remettre au travail, Courtois a pu bien profiter pour recharger les batteries : "Jouer avec les enfants, passer du temps en famille et entre amis était gratifiant car pendant la saison, vous ne pensez qu'au prochain match", souligne la pieuvre qui n'a pas négligé sa condition physique pendant ses vacances où il a également pris le temps de soigner sa blessure, "Pendant les trois premières semaines, j'ai voyagé et mon corps s'est reposé. J'ai ensuite commencé à travailler en salle, puis sur le terrain. Désormais, mon corps se sent prêt pour commencer la présaison."