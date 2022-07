Mercato des Diables: Onana fait tourner les têtes

Amadou Onana sort d’une incroyable saison et pourrait encore franchir un cap en rejoignant la Premier League.

Si on lui avait lancé, il y a douze mois, qu’un grand club anglais était prêt à mettre plus de 30 millions d’euros pour l’attirer, il ne l’aurait sans doute pas cru. Pas plus que ses multiples accomplissements réalisés au cours de l’année écoulée.

Parti de la D2 allemande avec Hambourg pour signer à Lille contre 7 millions d’euros en août 2021, Amadou Onana s’est frotté les yeux tout au long de la saison. Il y a eu ce transfert en France, sa découverte de la Ligue des champions, une titularisation en huitième de finale à Chelsea, son parcours exemplaire en tant que capitaine des Diablotins, puis cette première sélection chez les Diables rouges le mois dernier.

Et à chaque fois, ses prestations très matures font presque oublier qu'il ne fêtera ses 21 ans que le mois prochain (le 16 août). "Il a une forte personnalité. On l'a vu dès sa montée au jeu. Il ne se cache jamais, il demande le ballon et ose", a notamment analysé Roberto Martinez après avoir lancé le milieu de terrain contre les Pays-Bas.

Son profil atypique - qui mélange un physique imposant (1,95 m), une excellente technique, une grande sérénité dans la conservation du ballon et une capacité à se projeter rapidement -, fait d’Onana une vraie curiosité. Au point de créer des grandes convoitises, alors qu’il n’a pas encore gagné une place de titulaire régulier au LOSC, notamment parce que ses prestations en club n’ont pas toujours convaincu.

Plusieurs clubs européens sont venus l’observer dans les tribunes du stade Pierre Mauroy durant la saison. Philippe Clement l’a aussi placé sur sa liste de potentiel remplaçant d’Aurélien Tchouaméni, qui vient de quitter Monaco pour le Real Madrid.

"C'est un joueur avec un grand avenir. Je crois très fortement en ses qualités. Je lui ai parlé en début de saison pour le faire venir au Club Bruges. Mais à ce moment-là, il était déjà en contact avec Lille depuis plusieurs semaines", a d'ailleurs confié Philippe Clement il y a quelques semaines.

C’est toutefois à West Ham que le néo-Diable rouge pourrait atterrir. Ciblé pour remplacer le néo-retraité Mark Noble et potentiellement Declan Rice, cité à Chelsea, Onana a totalement séduit le coach David Moyes. Les Hammers ont déjà déposé deux offres aux Lillois : une première à 23 millions d’euros, une seconde à 30 millions.

Problème : le joueur a encore quatre années de contrat dans le Nord. Ce qui place le LOSC en position de force. Le président lillois Olivier Létang entendrait même s’aligner sur le prix du transfert du médian portugais Vitinha au PSG, soit 41,5 millions d’euros.

West Ham devra donc consentir à un effort supplémentaire pour éviter que d’autres clubs n’entrent dans la danse par la suite. Arsenal, Newcastle et même Liverpool s’étaient déjà renseignés. Alors que Monaco possède la puissance financière nécessaire, après avoir récupéré 80 millions d’euros de la vente de Tchouaméni à Madrid.