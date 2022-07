"Je veux profiter de mes dernières années au plus haut niveau": Witsel ne fera pas de la figuration à l'Atletico Madrid !

Des premiers mots dans un espagnol un peu hésitant, mais déjà un premier effort pour montrer ses intentions : s’intégrer très vite dans son nouveau collectif. Après s’être entraîné pour la première fois en ce début de semaine, Axel Witsel s’est plié à l’exercice de son premier interrogatoire face à la presse espagnole.

"Mes premiers jours se passent bien", a-t-il dit dans la langue locale. "On s'entraîne très dur, mais il faut que ce soit comme ça. La présaison doit être difficile pour que nous soyons prêts physiquement pour le début du championnat."

Et même s’il a poursuivi la séance en français, le Diable rouge a tout fait pour séduire. À commencer par louer la grandeur de l’Atletico Madrid, de son entraîneur et de ses nouveaux partenaires.

"C’est un groupe avec beaucoup de qualité. Il y a une bonne mentalité, avec des joueurs qui ont toujours envie de travailler. J’ai connu de nombreux clubs, de nombreux pays, mais je pense que c’est le groupe qui a le plus de qualité de toute ma carrière."

En fin de contrat à Dortmund, le Liégeois a aussi penché pour ce choix de l'Atleti grâce à son entraîneur, Diego Simeone.

"Il est l'un des meilleurs au monde", assure Witsel. "On s'est parlé avant mon arrivée et je suis très fier de pouvoir travailler avec lui. Peu importe l'âge, à 33 ou 23 ans, on peut toujours apprendre et je le ferai avec lui."

Un rôle similaire à l’équipe nationale

Le milieu de terrain qui fêtera ses 34 ans en janvier est toutefois conscient que sa carrière se rapproche de la fin. "Je sais qu'il ne me reste plus dix ans, mais je veux profiter de mes dernières années pour jouer au plus haut niveau. Et l'Atlético est un club de haut niveau. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui."

Dans l'entrejeu du 3-5-2 de Diego Simone, son rôle sera clair : "Ce sera comme en équipe nationale", explique le Diable rouge. "Je jouerai surtout en pivot défensif, pour équilibrer l'équipe, couper les contres adverses. J'ai ce rôle similaire avec la Belgique."

Aux côtés de Yannick Carrasco, Axel Witsel entamera sa saison en Liga le 15 août face à Getafe.