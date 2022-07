Un nouveau rôle pour Eden Hazard au Real Madrid? Un journal espagnol confirme la rumeur

Après trois années de galère, la saison 2022-2023 sera-t-elle la bonne au Real Madrid? Débarrassé de la plaque métallique présente dans sa cheville, le Brainois a profité de ses vacances pour travailler sa condition physique en vue de la prochaine saison.

Si certaines sources affirment que le Diable rouge pourrait quitter Madrid en cas de belle offre, le journal AS confirme l'information déjà sortie précédemment: Carlo Ancelotti verrait bien Eden Hazard comme une doublure au poste d'avant-centre. Sans doute barré par Vinicius Jr sur la gauche, le Belge devrait donc devrait devenir un supersub. Le quotidien espagnol précise en effet que Eden Hazard ne devrait pas forcer une place de titulaire mais serait le remplaçant idéal de Karim Benzema à la pointe de l'attaque pour le coach italien.

AS explique ce choix par le manque de possibilité dont disposent Ancelotti dans ce secteur, surtout avec le départ de Luka Jovic cet été. En plus du Français, seul Borja Mayoral est un attaquant de pointe. "L'idée de replacer Eden Hazard à ce poste n'aurait rien d'extravagante", précise AS, Roberto Di Matteo l'avait utilisé à ce poste pour la première fois à Chelsea en 2012, et juste avant de rejoindre le Real Madrid, Hazard avait également été utilisé dans une position plus avancée sous Maurizio Sarri."

Quoiqu'il en soit, la confiance en Eden Hazard n'a sans doute jamais été aussi grande depuis son arrivée à Madrid en 2019. S'il ne ressent plus aucune douleur depuis son opération, le Brainois aurait été particulièrement sérieux durant ses vacances. De retour à l'entraînement depuis ce jeudi seulement, Hazard aurait suivi à la lettre le programme physique concocté par Antonio Pintus.

De quoi donner de l'espoir aux supporters des Merengues qui attendent de voir le vrai visage du Belge depuis son arrivée pour 115 millions d'euros.