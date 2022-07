Jason Denayer au Torino… quand le jeu de domino sera lancé

Le Diable de 27 ans a trouvé un accord à tous les niveaux et n'attend plus que l'officialisation qui aura lieu ce jeudi après les tests médicaux. Le deal a juste été freiné par le défenseur Bremer (qu'il devra remplacer au Torino). Dragué par l'Inter, le Brésilien est sur le point de rejoindre la Juventus qui veut en faire le successeur de Matthijs de Ligt (qui a signé au Bayern Munich), la Vieille Dame ayant trouvé un accord avec son voisin. Le début d'une partie de domino.



Beaucoup de clubs ont pris leurs renseignements pour attirer Denayer mais le joueur avait envie de rejoindre un championnat du top, après l'Écosse (Celtic), la Turquie (Galatasaray) et la France (Lyon). Il n'a disputé qu'une saison en Premier League, lors de son prêt à Sunderland en 2016-2017.