Matches amicaux: Eden Hazard a enfin joué un Clasico, Sambi Lokonga a marqué contre Chelsea (VIDEO)

Eden Hazard joue une mi-temps avec le Real

Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à son grand rival du Real Madrid dans un "Clasico" amical disputé samedi près de Las Vegas, aux Etats-Unis, lors duquel Robert Lewandowski a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs catalanes.

Eden Hazard, aligné en attaque en l'absence de Karim Benzema, a lui joué la première mi-temps dans les rangs du Real, avant d'être remplacé par Casemiro. Thibaut Courtois a lui joué tout le match.

Raphinha a inscrit le seul but de la rencontre, à la 27e minute, en récupérant le ballon à l'entrée de la surface, après une relance complètement ratée d'Éder Militao, puis en tirant en pleine lucarne, trompant Thibaut Courtois, pourtant décisif sur d'autres occasions. L'Allegiant Stadium (65.000 places) affichait complet pour cette affiche prestigieuse, qui se disputait sur le sol américain pour la deuxième fois, après la victoire catalane (3-2) à Miami le 30 juillet 2017, dans un Hard Rock Stadium rempli par plus de 64.000 spectateurs. Ce match s'inscrit dans le cadre d'une tournée aux États-Unis, le Soccer Champions Tour, auquel participent également la Juventus Turin et les équipes mexicaines d'America et de Guadalajara. Ces équipes s'affrontent du 22 au 30 juillet

Arsenal écrase Chelsea 4-0 en amical, Sambi Lokonga buteur

Arsenal a battu Chelsea sur le score de 4-0 lors d'un match amical disputé samedi au Camping World Stadium, à Orlando (Floride, Etats-Unis), sur des buts de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi Lokonga, monté au jeu à la 78e minute. Bien servi par Granit Xhaka, Jesus a ouvert le score à la 16e minute sur un joli lob face à Edouard Mendy, avant que Martin Odegaard ne double la mise à la 36e, après une passe de Gabi Martinelli.

Mason Mount a failli tromper Aaron Ramsdale à la 49e sur une frappe puissante qui a heurté le poteau, juste avant la mi-temps.

Se trouvant au rebond après un double arrêt de Mendy, Bukayo Saka a porté le score à 3-0 à la 65e, malgré un léger hors-jeu. Délaissé par la défense des Blues, Albert Sambi Lokonga, qui a remplacé Granit Xhaka à la 78e minute, a inscrit le dernier but de la rencontre à la 92e, sur une tête après un centre de Cédric Soares.

Vainqueurs de la très symbolique Florida Cup, les hommes de Mikel Arteta ont surtout montré une plus grande envie que les Blues et ont profité de leurs errements défensifs.

C'est la fin de la tournée américaine pour les deux clubs, qui rentrent en Europe disputer un dernier amical avant la reprise du championnat anglais le 6 août: Chelsea ira affronter Udinese le 29 juillet, tandis qu'Arsenal accueillera Séville le 30 juillet.