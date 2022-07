Zinho Vanheusden "très heureux" de son arrivée à l'AZ, prêté par l'Inter Milan

Il avait été prêté au Standard en janvier 2018, y restant jusqu'en 2021 et devenant le capitaine des 'Rouches'. En tout, il a porté le maillot du Standard à 76 reprises, marquant 4 buts. La saison passée, le défenseur central avait été prêté au Genoa, totalisant 16 présences, ne pouvant éviter la relégation du club en Serie B.

Sa carrière a été perturbée par deux graves blessures au genou, en septembre 2017 et novembre 2020.

Vanheusden compte une présence avec les Diables Rouges, en octobre 2020 contre la Côte d'Ivoire.

"Je suis très heureux", a commenté Vanheusden sur le site de son nouveau club. "Cela a duré plusieurs semaines, mais je suis à présent ici avec ma famille, cela me soulage énormément. Je suis impatient de pouvoir commencer. Le contact avec Max Huiberts (le directeur du football, ndlr) a commencé il y a quelques mois et il y avait beaucoup de confiance. L'AZ est la bonne équipe pour moi."

Huiberts explique connaître Vanheusden depuis qu'il a quitté la Belgique pour l'Italie. "Il n'était alors pas envisageable pour nous, mais heureusement il l'est maintenant. Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce transfert", a expliqué le directeur du football. "Zinho a l'habitude de faire basculer le jeu dès la phase de construction grâce à ses passes et à ses dribles. Il est également agile et rapide. Il peut aussi bien diriger. En fait, il possède toutes les qualités que l'on recherche chez un défenseur central."