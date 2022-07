"Il n'y a encore eu aucune offre": le président de Leicester met les choses au clair à propos de Youri Tielemans

Il y a trois mois, il était donné partant à coup sûr. Environ 90 jours plus tard, Youri Tielemans est toujours un joueur de Leicester City. Inquiétant? Pas forcément. Étonnant? Difficile de dire le contraire. Effectivement, la plupart des médias britanniques ont toujours assuré qu'Arsenal et Manchester United suivaient ardemment le joueur. Selon certains, des offres de l'ordre de 35 millions avaient même été envoyées aux Foxes.

Afin de couper court aux rumeurs, le président a pris la parole. Aiyawatt Srivaddhanaprabha a effectivement assuré qu'ils n'ont pas bloqué le joueur. Tout simplement parce que pour cela, il faut une offre sur la table. "Toutes ces rumeurs, ce n'est rien", a-t-il déclaré lors de l'inauguration d'un terrain financé par le King Power en Thaïlande. "Il n'y a pas encore eu d'offres. Le club n'a reçu aucune proposition concrète pour le moment." Des déclarations qui posent questions à un peu plus d'un mois de la fin du mercato.

"Un gars extraordinaire"

De son côté, le joueur ne se laisse pas distraire par toutes ces spéculations. Et reste professionnel jusqu'au bout des ongles. Comme en atteste sa présaison où il était l'un des meilleurs. Le Ketje de Bruxelles avait d'ailleurs porté le brassard lors des victoires contre Hull et Derby.

Il y a environ une semaine, Brendan Rodgers avait assuré qu'il laisserait son numéro huit tranquille pendant cette période de préparation. "Travailler avec lui est très agréable car c'est un gars extraordinaire", avait commencé l'entraîneur. "À l'entraînement, il est très engagé. Il est heureux dans son travail et au club. Mais il lui reste un an de contrat. Il doit naturellement se poser des questions sur son avenir pour lui et sa famille. Ce que je sais, c'est que son dévouement ne changera pas. Qu'il parte ou qu'il reste cinq ans de plus, il se donnera toujours à fond."

Malgré cette situation délicate, pas question pour l'entraîneur et le club de le mettre au placard: "Sa priorité est de se remettre en forme et il est très concentré sur cette tâche." Rodgers a juré que le Diable rouge ne trichait pas. "Il a toujours été honnête envers ses coéquipiers. C'est un gars formidable à avoir dans une équipe et dans un groupe. Jusqu'à ce que cela change, je donnerai tout pour qu'il continue à se développer."

Youri Tielemans ne sera donc pas mis sur une voie de garage comme Denayer cette année. Une bonne nouvelle pour lui. D'autant plus que la situation n'est pas figée et que nous ne sommes qu'à la moitié de la fenêtre de transfert. Si une place à Arsenal semble compromise avec l'arrivée de Fabio Vieira, Manchester United est toujours à la recherche d'un milieu de terrain. Le plan A reste Frenkie de Jong pour les Red Devils. Mais le Barça fait des pieds et des mains pour le garder. Le Diable rouge reste le plan B en cas d'échec avec le Batave.

Pour son avenir, le milieu formé à Neerpede devra donc se montrer patient. Mais il a les cartes en mains. Soit il reste et part gratuit d'ici douze mois. Soit il part avant septembre pour un projet où il pourra suivre sa courbe de progression.