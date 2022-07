De Ketelaere plus proche que jamais de l'AC Milan: les clubs seraient enfin tombés d'accord

On se rapproche enfin de l'épilogue dans la saga Charles De Ketelaere : selon la Gazzetta dello Sport, les négociations entre le Club Bruges et l'AC Milan "ont probablement pris un tournant final". Pour le journal italien, le club milanais a relevé son offre à Bruges et serait proche (d'enfin) conclure le transfert de l'attaquant belge.

Les Brugeois seraient enclins à accepter cette nouvelle offre de 31 millions d'euros avec 4 millions en bonus possibles, ce qui "satisfait le club belge, très coriace jusqu'au bout dans le bras de fer avec Milan." L'optimisme est donc de rigueur dans les deux camps selon la Gazzetta dello Sport, même si le transfert n'est pas encore conclu car un accord définitif manque toujours. Mais l'objectif serait bien de finaliser le transfert ce mercredi ou jeudi dans la journée.

Toujours selon le journal italien, De Ketelaere devrait se voir proposer un contrat de cinq ans et pourrait toucher près de 2,3 millions d'euros par saison.

Après des semaines de négociation, le Belge semble plus proche que jamais de rejoindre l'AC Milan.