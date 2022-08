La belle action d'Eden Hazard qui a mené au 2-0 du Real face à la Juventus (VIDEO)

Le Real Madrid a terminé sa tournée américaine par une rassurante victoire face à la Juventus, 2-0, durant la nuit de samedi à dimanche. Au Rose Bowl Stadium de Los Angeles, les hommes d'Ancelotti ont dominé ceux d'Allegri grâce à un penalty de Benzema (qu'avait obtenu Vinicius) et à un but d'Asensio en deuxième mi-temps.



Si Thibaut Courtois a disputé l'ensemble de la rencontre, Eden Hazard a débuté sur le banc au profit d'un trio Valverde-Benzema-Vinicius Jr. Ancelotti a ensuite procédé à neuf (!) changements simultanés à la 64e minute, pour lancer Eden Hazard en faux numéro 9, à la place de Benzema. Epaulé par Asension et Rodrygo dans cette nouvelle ligne d'attaque, le Belge a notamment pris part à la construction du 2-0 en faisant bouger les lignes à l'entrée du rectangle turinois avant de servir parfaitement Vallejo... juste avant d'être fauché. L'arbitre laissait l'action se dérouler et Vallejo servait parfaitement Asensio pour le 2-0. Une action qui a certainement fait marquer des points au Brainois dans l'esprit d'Ancelotti.