Accueil Sports Football Diables Rouges La génération argentée des Diables a du succès: 258,1 millions depuis 2019 De Ketelaere est le 15e jeune Belge à moins de 10 caps à signer un très gros transfert. Christophe Franken Chef de la rubrique football



©BELGA

Le débat sur le niveau des Diables post-génération dorée revient régulièrement ces derniers mois. On ne sait pas encore à quel point la Belgique rentrera dans le rang quand Eden, Romelu et Kevin seront dans leurs pantoufles mais on peut quand même noter que le jeune...