Décidément, les jeunes milieux belges ont la cote en Premier League. Après que Roméo Lavia a rejoint Southampton et qu’Orel Mangala a signé à Nottingham Forest, Amadou Onana (20 ans) pourrait bien être le prochain sur la liste.

Accord à hauteur de 40 millions € entre West Ham et Lille pour Onana

West Ham pousse depuis plusieurs semaines pour s’attacher les services du médian de Lille, qui est apparu à 41 reprises sous le maillot des Dogues l’an dernier (pour seulement 1 689 minutes).

Et la quatrième offre formulée par les Hammers a fini par convaincre le Losc qui touchera 40 millions €, bonus compris. Onana deviendrait le septième Belge le plus cher de l’histoire, à égalité avec Youri Tielemans (de Monaco à Leicester) et Axel Witsel (de Benfica au Zenit). Reste que le transfert est pour le moment loin d’être bouclé selon la presse anglaise, puisque West Ham n’a pas encore trouvé d’accord personnel avec le joueur.

Du haut de son mètre 95, Onana a effectué ses débuts avec les Diables au mois de juin, lors de la défaite contre les Pays-Bas (1-4). Il incarne l’avenir de l’entrejeu belge et est passé par Anderlecht, le White Star, Zulte Waregem, Hoffenheim ou encore Hambourg avant de s’envoler pour la Ligue 1 l’été dernier, contre 7 millions €. Lille effectuerait donc une belle plus-value.