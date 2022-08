Dries Mertens, futur citoyen d'honneur à Naples: "Pour tout ce qu'il a représenté"

Dries Mertens et Naples, c'est terminé. Mais si le Diable ne portera plus la vareuse napolitaine, il gardera le club dans son coeur.

Et force est de constater que c'est réciproque puisque le maire de la ville Gaetano Manfredi a confirmé que l'attaquant, passé par le club de Diego Maradona entre 2013 et 2022, va devenir citoyen d'honneur. "Pour tout ce qu'il a représenté, et représente pour le club, pour le lien particulier qu'il a pu tisser avec les Napolitains, pour avoir décidé de s'installer dans notre ville : nous accorderons la citoyenneté d'honneur à Dries Mertens".

Un joli cadeau pour le numéro 14 des Diables qui ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.