Les Belges à l'étranger: Wolfsburg accroché par le Werder Brême pour la reprise en Bundesliga

ALLEMAGNE:

Wolfsburg a été accroché à domicile par le promu Werder Brême (2-2) pour la première journée du championnat d'Allemagne de football samedi. Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont joué l'intégralité de la partie tandis qu'Aster Vranckx est resté sur le banc du côté de Wolfsburg. Lukas Nmecha, l'ancien attaquant d'Anderlecht, a donné l'avantage aux locaux (11e) mais Niclas Fullkrug (21e) et Leonardo Bittencourt (23e) ont inversé la tendance pour le Werder, de retour en Bundesliga après un an d'absence. En fin de match, Joshua Guilavogui a rétabli l'égalité (84e).

Le Hertha Berlin a lui aussi manqué son entrée en Bundesliga. Le club berlinois s'est incliné 3-1 dans le derby à l'Union Berlin. Après des buts de Theoson Siebatcheu (32e), Sheraldo Becker (50e) et Robin Knoche (54e), Dodi Lukebakio, qui a joué toute la rencontre, a réduit la marque pour le Hertha (85e). Dedryck Boyata était lui absent de la feuille de match.

Fribourg a lui dû attendre la seconde période pour dérouler sur la pelouse d'Augsbourg (0-4) avec des buts de Michael Gregoritsch (46e), Vincenzo Grifo (48e), Matthias Ginter (61e) et Ritsu Doan (79e). Sur le banc au coup d'envoi, Hugo Siquet est monté au jeu à la 85e minute.

ANGLETERRE:

De retour en Premier League après 23 ans, Nottingham Forest s'est incliné 2-0 sur le terrain de Newcastle pour la 1re journée du championnat d'Angleterre samedi. Sur le banc au coup d'envoi, Orel Mangala a joué 15 minutes pour Forest. Newcastle a dû attendre la deuxième mi-temps pour faire la différence face aux promus avec des buts de Fabian Schär (58e) et Callum Wilson (78e). Arrivé cet été de Stuttgart, Orel Mangala a débuté la rencontre sur le banc et est monté au jeu à la 75e minute.

Wolverhampton, avec Leander Dendoncker qui a joué toute la rencontre, a lui aussi débuté son championnat par une défaite 2-1 sur le terrain de Leeds. Daniel Podence a donné l'avance aux Wolves mais les locaux ont inversé la tendance grâce à Rodrigo (24e) et un but contre son camp de Rayan Ait Nouri (74e).

Arrivé cet été à Southampton en provenance de Manchester City, Roméo Lavia a lui joué le premier match de sa carrière en Premier League dans la défaite 4-1 de Southampton à Tottenham.

James Ward-Prowse (12e) a ouvert le score pour les Saints mais les Spurs ont répondu avec des buts de Ryan Sessegnon (21e), Eric Dier (31e), un but contre son camp de Mohammed Salisu (61e) et Dejan Kulusevski (63e). Lavia, 18 ans, a joué l'intégralité de la rencontre.