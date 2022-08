Accueil Sports Football Diables Rouges Loïs Openda est notre invité du samedi: "Lukaku m’a félicité pour mon but contre lui" Loïs Openda va découvrir la Ligue 1 ce dimanche contre Brest. Nous l’avons rencontré dans les installations de Lens. Simon Hamoir Spécialiste Football étranger



Lens. Ses rues et ses faubourgs marqués par son ancienne activité minière. Son université. Son musée du Louvre-Lens. Et puis son stade Bollaert et sa grande passion pour le football qui s’observe partout, à tout moment. En se...