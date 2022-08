Accueil Sports Football Diables Rouges Trossard et Brighton veulent continuer à grandir ensemble Première occasion de se montrer : ce dimanche à Old Trafford. Scott Crabbé ©BELGAIMAGE

À la table des débats sur le hat-trick parfait, Leandro Trossard n’était pas forcément celui qu’on attendait le plus pour prendre la parole. Pourtant, mardi dernier, le Diable rouge s’est fait ce plaisir contre l’Espanyol lors du dernier match de préparation : trois buts, non pas des deux pieds et de la tête, mais bien consécutivement, sans qu’un autre but ou la mi-temps vienne l’interrompre, le tout en 15 minutes. On retrouve Trossard comme on l’avait quitté en fin de saison...