Dries Mertens : "Honoré d'avoir reçu une offre de Galatasaray"

Le club turc a annoncé lundi soir la venue de l'attaquant de 35 ans. "Je suis vraiment heureux d'être là", a lancé Mertens, cité par son club.

"J'ai passé neuf ans en Italie et j'ai senti que j'étais prêt à relever un autre défi. J'ai été honoré de recevoir une offre d'une équipe comme Galatasaray", a dit Mertens, accueilli par des centaines de fans dès son arrivée sur le sol turc. "C'était très agréable. J'ai l'habitude de ce genre de fans avec ceux du Napoli mais c'était fou de voir qu'ils ont attendu si longtemps dans la nuit."

Venu en Turquie "pour réussir", l'international belge aux 105 capes a paraphé un contrat d'un an, assorti d'une option pour une seconde saison. "J'ai signé pour un an mais j'aimerais rester plus longtemps. Je suis ici pour m'illustrer, montrer mes capacités sur le terrain. Je donnerai tout pour cette équipe. Je suis un joueur qui veut toujours marquer des goals et remporter des matches, et je travaillerai dur pour ça."

Il faudra bien toutes les capacités offensives de Dries Mertens pour permettre à Galatasaray de redresser la barre après un exercice 2021-2022 catastrophique. Le 'Cimbom', club le plus titré de l'histoire du football turc avec 22 sacres, a terminé à la 13e place, le pire classement de son histoire.