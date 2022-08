A.M

"Tu veux que je tienne le menu et que je t'assiste ?" : l'échange sympa entre Kevin De Bruyne et Erling Haaland sur les réseaux sociaux

Cette saison, en Premier League, de nombreux observateurs auront les yeux rivés sur le duo de Manchester City, Kevin De Bruyne - Erling Haaland. Le premier cité aura pour mission de donner les plus d'assists possibles à son nouveau coéquipier norvégien qui aura, quant à lui, la lourde tâche de devoir empiler les buts dans ce championnat qu'il découvre.

La magie devrait facilement s'opérer entre les deux joueurs qui semblent déjà se trouver les yeux fermés sur le terrain. Comme en témoigne le premier caviar délivré par l'ancien genkois pour l'ancien bomber de la Bundesliga lors de la première journée face à West Ham. De bon augure pour cette saison qui se veut grandiose pour les protégés de Pep Guardiola. Sur les réseaux sociaux, on peut également déjà remarquer qu'une certaine "Bromance" s'est installée entre le Diable rouge et l'ancien joueur du Borussia Dortmund. En effet, mardi soir, alors que Erling Haaland partageait une photo de lui au restaurant occupé de tenir un menu et où il a écrit en description qu'il était "sur le point de commander tout le menu", Kevin De Bruyne a réagi à cette publication de manière assez originale

Pour encore mieux définir le but qu'aura à jouer ce duo cette saison, KDB a tout simplement commenté la photo en posant une question à Erling Haaland : "Tu veux que je te tienne le menu et que je t'assiste ?".

Ce à quoi Haaland a répondu : "Oui j'en rêve toutes les nuits. Je ne sais pas pourquoi."

Un bel échange qui montre déjà à quel point les deux joueurs s'entendent en dehors du terrain. Sur le terrain, le même sentiment devrait très vite s'opérer.