Le Milan AC cible un nouveau Diable: Sambi Lokonga est dans le viseur du champion d'Italie

Le Diable est décidément à la mode du côté de Milanello. Après Origi et De Ketelaere, c'est Albert Sambi Lokonga qui pourrait rejoindre Saelemaekers en Lombardie. La Gazzetta dello Sport annonce l'intérêt du champion d'Italie pour le milieu de terrain belge.



Après une première saison décevante à Arsenal, où il n'a reçu que peu de temps de jeu, l'ex-Anderlechtois pourrait être tenté d'aller voir ailleurs. Reste à savoir si cet intérêt va déboucher sur une offre concrète. Le contrat de Sambi Lokonga court jusqu'en 2026 et il ne serait pas surprenant que sa valeur ait quelque peu grimpé malgré sa première année mitigée en Angleterre. Après tout, il n'a que 22 ans et compte tout de même vingt apparitions en Premier League.