Romelu Lukaku revient sur les raisons de son départ de Chelsea: "J'ai une colère en moi"

Lukaku a tout d'abord raconté que Lautaro Martinez, avec qui l'attaquant entretient une relation particulière, avait été le premier à être mis courant de son retour en Italie: "Il est le premier à qui j'ai dit que j'allais revenir à l'Inter, puis Dimarco, Bastoni et les autres", détaille-t-il. "Si on veut atteindre les objectifs de l'équipe, il faut tout faire mieux car les autres sont devenus plus forts mais on sait qu'ensemble on peut faire la différence."

L'ancien Anderlechtois s'est ensuite exprimé sur sa saison ratée chez les Blues: "Je suis parti de l'Inter car je voulais prendre cette revanche à Chelsea parce que, quand j'étais jeune, c'était mon équipe pendant 11 ans. J'ai eu l'opportunité d'y retourner et je pensais que j'allais avoir un rôle important, mais ce n'a jamais été le cas", se confie-t-il. "Je pense qu'en un an, tout le monde a oublié les choses dont je suis capable sur le terrain. C'est une sorte de colère que j'ai à l'intérieur de moi", déclare le géant belge.

Il estime cependant que son retour à l'Inter Milan est lié au "destin": "L'Inter, Anderlecht et Everton m'ont donné l'opportunité de devenir le joueur que je suis. C'est grâce à l'amour des gens et des fans, pour moi et pour ma famille et je les en remercie. Je m'excuse aussi encore pour la façon dont je suis parti, mais je dois parler sur le terrain."

Il aura d'ailleurs l'occasion de joindre le geste à la parole dès ce samedi face à Lecce pour son premier match de série A.