"Au revoir Ciro, Naples t'aime" : Dries Mertens placardé partout dans la ville italienne ce vendredi

L'attaquant, 35 ans, a été honoré par ce geste et a posté un message de remerciement sur Instagram. "Je ne m'habituerai jamais à la démonstration d'affection des fans napolitains. Cette initiative m'a particulièrement impressionné et m'a rendu fier. Merci beaucoup et bonne chance pour la nouvelle saison."

Meilleur buteur de l'histoire du club, Mertens a récemment fermé la porte derrière lui après neuf années fantastiques. Faute d'avoir pu trouver un accord sur une prolongation de contrat, il poursuivra sa carrière à Galatasaray.Mertens remercie Naples pour les affiches d'adieu: "Bonne chance pour la nouvelle saison"