Les Belges à l'étranger : débuts mouvementés pour Onana avec Everton !

Transféré de Lille durant la semaine, Amadou Onana a commencé la rencontre face au Villa Park sur le banc. Au moment de l'entrée du Diable Rouge à la 81e minute, le score était d'un but à zéro pour Aston Villa, un but inscrit par Danny Ings (32e). Quelques minutes après sa montée au jeu, Onana se rendait coupable d'une perte de balle dangereuse au milieu de terrain et au bout de l'action, Emiliano Buendia doublait la mise pour les Villains (86e, 2-0). Mais une poignée de secondes après la remise en jeu, le milieu de terrain belge, revanchard, se rattrapait en forçant Lucas Digne à un but contre son camp après un joli numéro balle au pied (87e, 2-1). Aston Villa l'emportait néanmoins ses trois premiers points de la saison. Everton n'a pas encore gagné le moindre point.