Les Belges à l'étranger: titulaire avec Lens, Openda ne parvient pas à être décisif face à Ajaccio

Promu, Toulouse compte quatre points suite à sa victoire 0-3 à Troyes lors de la deuxième journée du championnat de France. Capitaine du TFC, Brecht Dejaeghere a été remplacé à la 76e alors que son équipe menait 0-2 grâce à un autogoal d'Yasser Larouci (36e, 0-1) et à Rafael Ratao (54e, 0-2). Rhys Healey (85e, 0-3) a donné plus d'ampleur à la deuxième défaite de Troyes. Lens, avec Lois Openda, a eu beau dominer, Ajaccio a tenu bon (0-0). Les Nordsites comptent également quatre points et les Corses un.

Avec Maxime Busi pendant 64 minutes, Reims a passé un mauvais après-midi face à Clermont. Pourtant tout avait bien débuté pour les Champenois, qui avaient vu Kamory Doumbia (23e, 1-0) et Folarin Balogun (30e, 2-0) transformer deux penalties. Tout s'est alors écroulé avec l'exclusion de l'ex- Eupenois Emmanuel Agbadou (48e). Komnen Andric a réduit l'écart sur penalty (51e, 2-1) avant de remettre les deux équipes à égalité (62e, 2-2). Clermont, où le Brandon Baiye est monté à la 89e, a entériné sa première victoire par Muhammed Saracevic (72e, 2-3) et Jeremie Bela (78e, 2-4). Reims, dernier, attend son premier point.

En Angleterre, Nottingham Forest a battu West Ham 1-0 grâce à un but de Taiwo Awonyi (45e+2, 1-0). Orel Mangala, remplacé à la 84e, a participé à la prise des trois premiers points de Forest. West Ham, qui a manqué un penalty par Declan Rice (65e), est bloqué à zéro.

Aux Pays-Bas, Francesco Antonucci était titulaire à Volendam lors de la défaite à domicile 1-4 contre Nimègue. Pourtant, les visités ont ouvert la marque par Daryl van Mieghem (11e, 1-0). Mais le NEC a répliqué par Elayis Tavsan (17e, 1-1) et Oussama Tannane (19e, 1-2). Blessé, Antonucci, a cédé sa place à Ibrahim El Kadiri (36e). Cela n'a pas empêché Nimègue d'arracher son premier succès corsé par des buts de Mikkel Duelund (76e, 1-3) et de Jordy Bruijn (90e, 1-4). Après deux journées, Nimègue compte trois points et Volendam un.

Steven Bergwijn (4e, 45e, 57e) a signé un hat-trick lors de la victoire 6-1 de l'Ajax sur Groningue. Les autres buts ont été inscrits par Antony (28e, 2-1), Kenneth Taylor (66e, 5-1) et Steven Berghuis (87e, 6-1). Pour l'anecdote, Cyril Ngonge avait égalisé pour Groningue (10e, 1-1) avant d'être remplacé à la 62e, alors que les Ajacides menaient 4-1. L'Ajax compte six points et Groningue un seul.

Mickael Tirpan, remplacé à la mi-temps (46e), et Sittard n'ont pas été ménagés à Twente. Ils ont encaissé une deuxième défaite d'affilée (3-0) alors que leurs hôtes possèdent désormais six points.