Les Belges à l'étranger: l'Atletico de Madrid remporte le derby à Getafe (0-3)

Alvaro Morata (15e, 59e) et Antoine Griezmann (75e) ont concrétisé la supériorité des visiteurs. Chez les Colchoneros, Axel Witsel était titulaire en défense centrale et Yannick Carrasco, qui a été averti (90e+1), est monté au jeu à la 62e minute. Par son jeu physique, El Geta a empêché l'Atletico de progresser et a bloqué le duo d'attaque Morata-Joao Félix. Mais sur le premier tir des Matelassiers, Morata, qui est revenu de la Juventus, a ouvert la marque sur une passe de Joao Félix (15e, 0-1). L'Atletico a alors défendu très bas, laissant la possession du ballon à Getafe, qui a quand même vu une frappe de Borja Mayoral s'échouer sur la transversale (41e).

Après la pause, les duels ont encore été plus virils mais Joao Félix a profité d'une mauvaise relance de Stefan Mitrovic (ex-La Gantoise) pour servir Morata, qui a frappé juste du gauche (59e, 0-2). Sur le coup, Diego Simeone a sorti Saul Niguez, Marcos Llorente et Thomas Lemar pour Carrasco, Rodrigo De Paul et Griezmann (62e). L'international français a profité d'un nouvel assist de Joao Félix pour tromper David Soria d'une frappe du gauche (75e, 0-3)