En Arabie Saoudite, Denayer retrouvera des visages connus

Les finances et les liens personnels plutôt qu'un défi dans un grand championnat. Jason Denayer devrait rejoindre l'Arabie saoudite pour signer un contrat de deux saisons avec Al Nassr, le club entraîné par un certain Rudi Garcia que le Diable rouge connaît parfaitement. Ensemble, le coach français et le défenseur ont passé deux saisons complètes du côté de l'Olympique lyonnais, faisant de Garcia l'entraîneur avec qui Denayer a disputé le plus de rencontres professionnelles (66) durant toute sa carrière.

La relation de confiance qui s'est créée entre les deux hommes entre 2019 et 2021 est assurément l'une des raisons du choix du Diable. Le salaire proposé en est une autre. Selon Sky Spo rts , Denayer toucherait en Arabie saoudite un salaire net de 3,5 millions € par saison. Ce que Valence ou le Torino, deux autres prétendants à sa signature, n'étaient pas en mesure de proposer.

Troisième du dernier championnat saoudien, le Al Nassr FC s’est considérablement renforcé cet été en signant plusieurs noms connus en Europe : le gardien David Ospina (ex-Naples) ou le milieu défensif Luiz Gustavo (ex-Bayern Munich, Wolfsburg, Marseille), alors que l’international camerounais Vincent Aboubakar (ex-Porto, Besiktas) et le Brésilien Talisca (ex-Benfica) faisaient déjà partie de l’effectif. Si elle venait à se confirmer, cette destination exotique réduirait en revanche drastiquement les chances de voir Denayer dans l’effectif de Roberto Martinez à la Coupe du monde. D’autant plus que les jeunes (Arthur Theate, Wout Faes, Sebastiaan Bornauw) montent actuellement en puissance.