Un club exotique en pole position pour transférer Adnan Januzaj

Adnan Januzaj pourrait faire le grand saut et traverser l'Atlantique cet été.

Les cinq grands championnats européens ont repris et Adnan Januzaj n'a toujours pas retrouvé de club.

Le gaucher virevoltant, dont le contrat à la Real Sociedad s'arrêtait fin juin 2022, pourrait rebondir dans un championnat en plein essor.

D'après les informations de AS, le Belge qui a jadis évolué à Manchester United suscite l'intérêt de Los Angeles Galaxy, qui vient notamment de s'offrir les services de Riqui Puig (Barcelone) ou Douglas Costa (Juventus). Le quotidien espagnol informe que le club américain est en pole position dans ce dossier, et ce malgré l'intérêt d'Everton, de West Ham et également de ... l'Antwerp.

Si le joueur n'est pas insensible à cette approche, son entourage prend le temps de la réflexion car Adnan Januzaj a envie de disputer la Coupe du monde au Qatar, qui a lieu dans quelques mois et son choix de club sera très important dans cette optique.

S'il rejoint Los Angeles Galaxy, il retrouvera quelques têtes bien connues de notre championnat comme notamment les deux anciens anderlechtois Sacha Kljestan et Dejan Joveljic. Le mexicain Hernandez, connu sous le surnom de Chicharito, évolue également au LA Galaxy.