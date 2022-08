Eden Hazard rate un penalty trois minutes après sa montée au jeu ! (VIDEO)

Décidément, Eden Hazard n'aime pas les déplacements au Celta Vigo. En 2019, c'est là qu'il devait lancer sa saison avec le Real Madrid, où il venait de signer pour plus de cent millions d'euros. Mais une blessure musculaire encourue la veille de cette première journée de championnat marquait le début de son long chemin de croix avec le Real.



Ce samedi, alors que son équipe avait tué tout suspense à l'heure de jeu, il sortait du banc à la 83e minute. Le marquoir affichait 1-4 (notamment grâce à un joli but de Modric, à voir ci-dessous), de quoi permettre à Rüdiger une petite folie avec une sortie de défense aussi efficace que... peu académique. Le défenseur allemand jouait une contre-attaque à deux avec Karim Benzema et l'attaquant français se faisait faucher dans le rectangle.



C'est là que l'idée de faire un beau cadeau à Eden Hazard traversait l'esprit du Français. Déjà buteur... sur penalty en début de match, KB9 confiait le ballon à son ami Brainois avec l'idée de lui offrir un premier but cette saison et un peu de confiance. Malheureusement, Marchesin choisissait le bon côté et détournait facilement la frappe trop molle et mal placée d'Eden Hazard qui n'avait pourtant pas l'habitude de tirer les penaltys à mi hauteur. Un nouveau signe de son manque de confiance ?