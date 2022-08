L’association Lukaku-Martinez refait déjà des miracles: le tour de passe-passe de la ‘LuLa’

Les Belges à l'étranger : Reims et ses Belges arrachent le nul à Strasbourg, victoire pour Ngonge et Fellaini

Strasbourg et Reims n'ont pas réussi à se départager (1-1) pour la 3e journée du championnat de France dimanche. Maxime Busi et Wout Faes ont joué les 90 minutes pour Reims et Matz Sels a défendu la cage de Strasbourg.