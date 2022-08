Wout Faes fait le point sur son départ manqué de Reims: "Je vais être honnête, ce n'est pas facile"

Partira ou partira pas ? Ecarté du groupe du Stade de Reims le week-end dernier parce qu'il était "préoccupé" par un potentiel transfert, Wout Faes était à nouveau présent au centre de la défense du Stade de Reims ce dimanche contre Strasbourg (1-1). Ce qui pourrait signifier que le néo-Diable rouge ne partira pas cet été, alors que le Torino, en Serie A, voulait faire de lui son nouveau défenseur central.

"Je vais être honnête : ce n'est pas facile"

, a confié Wout Faes ce dimanche au micro d'Amazon Prime après le match nul à Strasbourg.

"Il y avait une très bonne offre mais ça n'a malheureusement pas été accepté par le club. Maintenant, c'est à moi d'être professionnel et je pense avoir montré aujourd'hui que je l'étais et je vais continuer comme ça."

"Les Italiens n'ont jamais discuté avec nous"

Le Torino n'a jamais offert un montant suffisant pour convaincre la direction du Stade de Reims de laisser partir son vice-capitaine. "Du Torino, nous avons reçu deux offres très éloignées de nos attentes. La plus importante (Ndlr: 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus éventuels) aurait pu être une base de départ pour une négociation. Nous avons attendu un signe des Italiens", a confié cette semaine le président Jean-Pierre Caillot au journal L'Union.

"Depuis le départ nous étions convaincus que Wout n'était pas le premier choix du Torino. Notre expérience en matière d'achat de joueurs nous fait dire que, si tu as le numéro, tu prends ton téléphone, tu appelles le club vendeur, tu discutes, tu négocies, tu tentes de rapprocher les exigences. Or, depuis le départ, les Italiens n'ont jamais discuté avec nous et, lorsque nous avons essayé de les joindre, ils ne nous ont jamais répondu", a ajouté le président rémois, mettant ainsi fin aux spéculations et à un potentiel départ du Belge de 24 ans.