Amadou Onana attend encore sa première titularisation à Everton: "Je dois encore m'adapter"

Une dizaine de minutes face à Aston Villa, puis une bonne demi-heure contre Nottingham Forest. Amadou Onana prend ses marques en Angleterre. Mais non sans difficultés. On retient surtout son attitude très enthousiaste qui flirte parfois avec la maladresse. Comme sa perte de balle qui a offert un but à Villa, puis ses deux grossières fautes qui l’ont fait passer proche de l’exclusion contre Forest.

"Le jeu est plus physique. C'est plus rapide, donc je dois m'adapter le plus vite possible", admet sur Everton TV celui qui est arrivé de Lille au début du mois d'août pour près de 40 millions d'€. "C'est un football différent, un rythme différent, donc je dois m'y habituer. Cela viendra jour après jour."

"Amadou n'est pas encore en forme car il a raté une partie de la pré-saison. Nous avons un peu de temps et nous devons faire preuve de patience", concède son entraîneur Frank Lampard qui sait en revanche que son joueur est capable de fulgurances, à l'instar de son débordement qui a provoqué la réduction du score à Aston Villa.

"Le coach me dit d'aller là-bas devant, d'apporter l'énergie que je peux apporter à l'équipe, et d'être moi-même. Je veux jouer vers l'avant, booster mes coéquipiers et faire tout ce qu'il faut pour gagner", se motive le néo-Diable rouge, qui séduit déjà les fans par ses dribbles et sa détermination.

Le public de Goodison Park ne l'a d'ailleurs pas manqué lors de son entrée samedi à l'heure de jeu. "La foule était incroyable. Les entendre crier mon nom… C'était très agréable", se satisfait le milieude 20 ans qui devra désormais profiter de chaque présence sur le terrain pour s'aguerrir et s'améliorer.

À commencer par ce déplacement de Coupe de la ligue à Fleetwood Town, club de D3 anglaise, où il pourrait être titularisé pour la première fois. "J'ai hâte d'y être. Je vais d'abord donner le meilleur de moi-même à l'entraînement, parce que c'est là que ça commence."