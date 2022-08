Frank Lampard s'enflamme après la première titularisation d'Amadou Onana: "Un grand joueur pour l'avenir"

Quoi de mieux qu'une bonne vieille rencontre de Coupe de la ligue sur la pelouse d'une équipe de D3 très physique pour s'acclimater au jeu anglais ? Après des montées au jeu intéressantes mais encore un peu poussives en Premier League face à Aston Villa puis Nottingham Forest, Amadou Onana (21 ans) a profité d'un déplacement à Fleetwood Town (League One) pour recevoir sa première titularisation sous le maillot d'Everton.

L'ancien Lillois, recruté 40 millions d'euros au début du mois, a même disputé l'intégralité d'une rencontre remportée sur le plus petit écart (0-1) grâce à un but de Demarai Gray (28e). En 90 minutes, le Diable rouge a touché 69 ballons, réussi 89 % de ses passes, remporté ses deux duels aériens ainsi que la quasi totalité de ses duels au sol (12/13), en plus d'avoir réussi deux dribbles et provoqué pas moins de sept fautes, face à une équipe de Fleetwood très agressive.

"Il y avait beaucoup de bonnes choses"

"Je suis satisfait de la façon dont Amadou Onana a relevé le défi et je pense qu'il a grandi dans le jeu", s'est félicité son entraîneur Frank Lampard. "Il a bien utilisé son physique et a fait preuve de résistance. Certaines de ses passes étaient vraiment bonnes, il transmettait rapidement les ballons à nos arrières latéraux et à nos ailiers, il jouait à travers les lignes. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Son attitude était super aussi. C'est un jeune homme positif dès qu'il entre dans le vestiaire, ce qui est une sensation agréable."

L'ancienne star de Chelsea a aussi insisté sur les conditions difficiles de la venue d'Onana en Angleterre. "Il n'a pas eu beaucoup de jours d'entraînement avant de venir ici, et il est passé à un nouveau championnat, une nouvelle vitesse, un nouveau physique... Avec les jeunes joueurs, il faut être un peu patient et je veux travailler avec lui. En tant que milieu de terrain, je peux aussi voir des choses depuis la ligne de touche pour lesquelles je peux l'aider et ses coéquipiers peuvent l'aider. Mais nous devrions y arriver assez rapidement car c'est un grand joueur pour l'avenir."